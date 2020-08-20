На Донбасі зафіксували один ворожий обстріл [ Редактировать ]
На Донбасі минулої доби зафіксували один ворожий обстріл. Російські найманці зі стрілецької зброї провокували наших захисників біля Луганського. У відповідь українські воїни вогню не відкривали.
На решті ділянок фронту зберігалася тиша.
по теме
Загострення на передовій: на Донбасі зафіксували два ворожі обстріли
Окупанти вели вогонь поблизу Новолуганського зі стрілецької зброї, а біля Шумів стріляли з гранатометів
Бойовики ігнорують режим припинення вогню на Донбасі
Окупанти на сході країни вперто ігнорують режим припинення вогню, про який було домовлено тиждень тому
Бойовики обстріляли з гранатометів околиці Красногорівки
Російські найманці з автоматичного станкового гранатомета гатили поблизу Південного та Красногорівки
Росія постачає зброю бойовикам на тимчасово окупованій території Донбасу
На окуповану частину Донецької та Луганської областей Росія доставила не менше 10 одиниць бронетехніки та близько 30 вантажних автомобілів зі стрілецькою зброєю, боєприпасами, військовим майном та близько тисячі тонн пального
Бойовики створили на Донбасі загороджувальні загони
Російські найманці розстрілюють тих, хто намагається втекти на підконтрольну Україні територію