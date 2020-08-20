Литва заборонила в'їзд Олександру Лукашенку. Про це інформує DELFI з посиланням на Міністра закордонних справ Литви Лінаса Лінкявічюса.

Крім білоруського президента під санкції потрапив ще 31 чиновник. За словами голови відомства, йдеться про найвищі чини ОМОНу, КДБ і центральної виборчої комісії. Список уже передали на затвердження у Міністерство внутрішніх справ Литви.