Очевидец рассказал, что происходило с Навальным в самолете [ Редактировать ]
Алексей Навальный/ Фото: ru.slovoidilo.ua
Житель Томска, летевший вместе с российским оппозиционером Алексеем Навальным, рассказал, что происходило в самолете.
Напомним, в четверг, 20 августа, Навальному стало плохо в самолете, его экстренно госпитализировали.
Также мы писали о том, что Навальный впал в кому.
по теме
Prev Next
20 августа 2020 09:30
Кричал от боли: российского оппозиционера Навального экстренно госпитализировали (видео)
Алексей Навальный подключен к аппарату ИВЛ
09 августа 2020 15:30
В ночь с 8 на 9 августа террористы заминировали вход в партийный офис "Оппозиционной платформы – За жизнь"
Представители службы безопасности партии обнаружили взрывное устройство утром
20 августа 2020 09:00
У Зеленского объяснили позицию по кризису в Беларуси
В ОП считают, что резкая реакция может обернуться очередной эскалацией на фронте и срывом мирных договоренностей
20 августа 2020 08:51
Світлана Тихановська звернулася по допомогу до Євросоюзу
Опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тихановська розповіла про порушення прав людини у Білорусі і попросила підтримки Євросоюзу