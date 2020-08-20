Житель Томска, летевший вместе с российским оппозиционером Алексеем Навальным, рассказал, что происходило в самолете.

Напомним, в четверг, 20 августа, Навальному стало плохо в самолете, его экстренно госпитализировали.

Также мы писали о том, что Навальный впал в кому.