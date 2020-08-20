Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

У Зе-команды начался приступ предвыборного популизма. Президент и его ручное монобольшинство созывают внеочередное заседание Верховной Рады, якобы чтобы повысить минимальную заработную плату. На самом деле, чтобы пакетом протащить ворох грабительских кредитных соглашений. Зе-популисты надеются, что в обмен на жалкие подачки люди простят им войну, нищету, кризис управления, разваленную медицину, продажу земли, бесправие и угодничество перед иностранными кредиторами.

Безответственность и непрофессионализм власти разрушают промышленность и сельское хозяйство. В стране сокращаются рабочие места. Растет дыра в бюджете. Украина все плотнее садится на кредитную иглу, набирая долги, по которым придется платить нашим детям и внукам. Зе-власть сокращает социальные выплаты, закрывает школы и больницы. Сразу после выборов она готовит повышение тарифов и уже сейчас придумывает новые "формулы", чтобы срезать субсидии и отказать нуждающимся людям в социальной поддержке. На этом фоне копеечное повышение минимальных зарплат выглядит издевательством над гражданами.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет голосовать ни за какие "меморандумы" о новых кредитах. Власть не обманет ни нас, ни избирателей.

Отставка всей бездарной власти. Реструктуризация внешних долгов. Сокращение расходов на силовиков и чиновников. Увеличение помощи людям, финансирование медицины и образования, инвестиции в экономику и поддержка местного самоуправления - вот что необходимо для спасения страны. А не долговое ярмо и грошовые подачки политических банкротов.