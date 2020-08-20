Правительство, которое умеет только набирать кредиты, должно уйти в отставку. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя очередные заимствования власти, которые погружают страну во всё больший экономический кризис и долговую яму.

"Когда весь мир боролся с пандемией - вместо поддержки своих граждан и экономики власть обслуживала международных финансовых спекулянтов. 200 миллиардов гривен, что сопоставимо с третью расходов госбюджета, в I полугодии ушли на выплаты по кредитным обязательствам, а не помощь людям и поддержку экономики. А это каждая третья бюджетная гривня", - подчеркнул Юрий Бойко.

"Работая" без программы, они не в состоянии выполнить даже тот план, который сами себе нарисовали.

"За первое полугодие 2020 план доходов госбюджета недовыполнен на 38 миллиардов гривен, план расходов – на 51 миллиард. Экономика продолжает коллапсировать. Реальный ВВП упал на 6,7%, промышленность – на 8,3%, импорт – на 19,7%. Иностранные инвестиции, несмотря на все законы про инвестнянь, – уходят из Украины. А правительство не просто ничего не делает, чтобы изменить ситуацию, они не знают и не понимают, как и что нужно делать. Очередной кредит не спасет экономику нашей страны", - сказал народный депутат.

Юрий Бойко подчеркнул, что пора прекращать эти эксперименты над страной и людьми.

"Люди уже устали наблюдать за этой молодой командой. Цены растут, социальной защиты никакой, промышленность и экономика не работают, а власть всё занимает и занимает деньги, накидывая долговую удавку на украинских граждан. Нужно прекратить политику бездумных кредитов и принять меры по восстановлению реального сектора экономики. Если правительство не знает, как с этим справиться – оно должно уйти в отставку", – резюмировал Юрий Бойко.