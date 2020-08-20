Подорожують люди, як відомо, не лише задля відпочинку, але й заради роботи. Нині Україна втрачає привабливість для трудових мігрантів: після запровадження карантину знайти роботу в нашій країні їм нелегко, повідомило вітчизняне МЗС. Зміни у вітчизняній економіці під впливом пандемії як завжди огляне Геннадій Вівденко.

Україні вдалося вдало скоротити свій державний борг. За повідомленнями біржових аналітиків, міністерство фінансів викупило частину урядових облігацій на суму в 275 мільйонів доларів. Це так звані ВВП-варранти. З початком війни на Донбасі Україна не могла сплачувати міжнародним інвесторам за позиками - це майже 20 млрд доларів. Але п'ять років тому домовилися про обмін облігацій на спеціалізовані цінні папери - варранти.

І дефолту уникли. Тепер Україна значно дешевше викуповує на фондових біржах свої борги 86% від номіналу при цьому виконуючи свої зобов'язання перед інвесторами. За прогнозом аналітиків міжнародної фінінституції "Банк оф Америка", виплати за цими облігаціями розпочнуться у 2023 році.

В уряді заявили, що вдалося домовитися зі Словаччиною про розблокування аеропорту Ужгорода. Про це повідомив прем'єр-міністр Шмигаль після перемовин із словацьким колегою. Повітряні ворота столиці Закарпаття були зачинені з 2016 року, через дипломатичні суперечності між державами. Для безпечного злету та посадки літаки мають пролітати ділянку словацької території. Однак зараз, запевнив український прем'єр, усе залагодили. Тож ужгородський аеропорт незабаром зможе приймати внутрішні рейси.

Два мільярди гривень планують залучити до бюджету від приватизації підприємств із виробництва спирту. Про це повідомив голова Фонду держмайна. Спершу планують розпродати 41 з 78 спиртзаводів. Верховна Рада скасувала з першого липня монополію держави на виробництво спирту. І вже за місяць мінфін почав видавати перші ліцензії приватним компаніям.

Дмитро Сенниченко, голова фонду держмайна України FDM:

Спирт і монополія завжди приводили до величезної корупції яка існувала в цій галузі багато-багато років. З 2016 року змінилося 5 директорів. Безліч кримінальних справ заведено правоохоронними органами. Але нарешті верховна рада кабінет міністрів і фонд держмайна буде роздержавлювати цю держмонополію - залучати інвесторів.

До Києва прямує баржа із трьомастами тоннами херсонських кавунів. Судно має прибути в річковий термінал у Переяславі-Хмельницькому у п'ятницю по обіді. Відтак "смугасті" автотранспортом розвезуть по торговельних мережах Київщини. Врожайність цього традиційно літнього продукту в Україні впала через гради. Фермери мусили пересівати площі. Нині ціни на кавуни, за даними аналітиків агроринку, вищі за минулорічні аж на 32%. Однак наразі очікується істотне падіння їх вартості на ринку.