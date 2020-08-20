Лікар-епідеміолог з Буковини перехворів на COVID-19 та закликав дотримуватись карантину [ Редактировать ]
Показник інфікування коронавірусом в Україні вперше перевищив дві тисячі. За добу COVID-19 виявили у 2134 людей. Найбільше випадків на Харківщині. Далі слідують Львівщина та Київ, повідомили в Мінохорони здоров'я. За даними відомства 40 людей померло, це найбільше від початку пандемії.
Майже дві сотні нових випадків зараження коронавірусом минулої доби зафіксували на Буковині. Область серед лідерів за кількістю хворих. Однак ані цифри, ані попередження лікарів на людей не діють.
Наші журналісти зустрілися із тим, хто поборов недугу. Лікар-епідеміолог заразився на роботі і хворів понад місяць. Як подолав недугу і почувається зараз - розповість Ольга Паламарюк.
Його робочий день розписаний за хвилинами. Юрій Падурару лікар-епідеміолог, заступник керівника Чернівецького лабораторного центру. З початку епідемії - працює у посиленому режимі.
Юрій Падурару, заступник керівника Чернівецького обласного лабораторного центру:
Ось, дивіться, ми щодня проводимо епідеміологічний аналіз захворюваності на COVID-19. І щодня аналізуємо ситуацію, яка була за попередній день для того, щоб своєчасно відреагувати.
Від початку березня, коли в області зафіксували перший випадок зараження медики невтомно працюють. Щодня навідуються до хворих, збирають аналізи. Під час одного із таких візитів Юрій Олексійович і заразився. Піднялася температура, результат ПЛР-тесту підтвердив коронавірусну інфекцію.
Юрій Падурару, заступник керівника Чернівецького обласного лабораторного центру:
Переживав, без сумніву переживав, щоб у мене не було важких ускладнень. Реєструвалася достатньо висока кількість смертельних випадків. Люди помирали від COVID-19.
Разом із лікарем захворіла і його дружина. Вона теж епідеміолог. Лікувалися спершу амбулаторно. Жінці легшало, а от у Юрія Олексійовича почала розвиватися пневмонія.
За ці два тижні пневмонія поширилась в мене в легенях. І це вже подовжило процес лікування. Мені призначили внутрішньовенно ліки, антибіотики.
Лікування затяглося на 39 днів. Одужав після тривалого курсу антибіотиків.
Юрій Падурару, заступник керівника Чернівецького обласного лабораторного центру:
Коли я вийшов на роботу, я відчув, зрозумів, що таке щастя. Щастя бути здоровим, щастя працювати, щастя бути з рідними, з колегами. Цінувати життя, цінувати здоров'я.
Тепер лікар радить передусім берегти своє здоров'я. Хоча, як показує статистика, хворих на коронавірус в області з кожним днем лише більшає. Вже понад 8 тисяч. І 189 тільки за останню добу.
Такої кількості хворих не було навіть у розпал епідемії. І хоча місць в лікарнях поки що вистачає, ситуація може змінитися в будь-який момент. Тож лікарі вкотре радять не нехтувати правилами безпеки і за найменших симптомів хвороби звертатися до медиків.
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