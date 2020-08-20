На Донбасі танкісти провели навчання [ Редактировать ]
На східному фронті противник знову відкрив вогонь. Близько 10.00 ранку бойовики намагалися спровокувати захисників Авдіївки - били з великокаліберного кулемета. Напередодні у штабі нарахували три ворожі вогневі провокації: російські найманці стріляли поблизу Луганського та двічі біля Попасної.
Зважаючи на те, що обстріли не несли безпосередньої загрози життю наших воїнів, українські солдати зброю у відповідь не застосовували. Втім бойову готовність українські вояки підтримують на найвищому рівні. Мій колега Руслан Смещук став свідком того, як, у разі необхідності, відбити атаку ворога готуються танкові підрозділи.
Це одна із позицій у зоні відведення важкого озброєння. Тобто звідси до передової більше тридцяти кілометрів. Це - невеличка частинка тих сил, які будуть задіяні у разі критичної зміни фронтової ситуації. Тож танкісти відпрацьовують саме такі сценарії. Ворог прорвав оборону, зайняв наші позиції і тисне.
Орієнтир два - далекий ангар наше завдання знищити його, та провести атаку взводом вибити його, зайняти позиції, щоб рота змогла почати наступ.
Танкісти швидко залазять у затісні бойові машини і починають маневрувати. У сьогоднішній програмі таких швидких переміщень багато. Тут і проїзд через коридори у мінних полях, займання секторів обстрілів, і навіть відхід із прикриттям. Коли танки їдуть вперед, а башта цілить у супротивника назад. Наче спецпризначенці, але тільки із броні, та замість автоматів - гармати.
Роман, військовослужбовець ЗСУ:
Всі ввідні будуються до реальної тактичної обстановки. Ми ніколи не розслабляємося - і готові до відбиття атак противника.
У разі необхідності, танкісти мають дуже швидко рушати на передову. Причому - має бути одразу кілька паралельних ривків - різними маршрутами.
Роман, військовослужбовець ЗСУ:
Скільки потрібно часу - це таємниця, але скажу так. За визначений командиром час - ми здатні виконати завдання досить швидко.
Значна кількість з цих чоловіків, воювала на панцирниках у чотирнадцятому, п'ятнадцятому роках. Командир цієї машини з позивним Донбас розповідає - швидкість це запорука порятунку життя танкістів. Стрімко їздити, швидко та влучно стріляти, і миттєво відходити на іншу позицію.
позивний "Донбас", військовослужбовець ЗСУ:
Приїхали, відпрацювали, вон даже не порозуміли що по них працює і звідки. Поки вони зрозуміли з якої сторони по них працюють, нас там вже давно не було.
Танкісти розповідають, що у кожного сталевого монстра є своє їм'я. І свій характер. Адже танк для цих людей - більше аніж просто потужна зброя.
Нормально, це не танк, це для мене моя хата.
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