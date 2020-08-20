Дональд Трамп знову у центрі гучного скандалу. Його звинувачують у некомпетентності, він мститься тим, хто заважає переобратися. Чому Трамп збирається показово зняти шини із президентського лімузину? І навіщо хотів... обмінятися територіями? Знає Дмитро Анопченко.

У Трампа серйозні репутаційні втрати. Після одразу двох заяв колишніх держчиновників, які кажуть про некомпетентність і самодурство глави держави. І наводять приклади.

Виявляється, два роки тому Трамп цілком серйозно хотів обміняти, Пуерто-Ріко - американську територію, яка не має статусу штату. Після сильних ураганів, які завдали на карибському острові значних руйнувань, а отже, знадобилася допомога із держбюджету, президент начебто сказав оточенню - "а чому б Пуерто-Ріко не продати?!". Або поміняти, на - Гренландію.

Майлз Тейлор, ексрадник міністра внутрішньої безпеки США:

Трамп сказав, що там "брудно живуть бідні люди". І той факт, що президент США хотів взяти територію Америки, де живуть громадяни Сполучених штатів, і помінятися нею із іноземною державою... Це жодної критики не витримує!

Та Трамп взагалі, ані географії, ані історії не знає, вторить колишній радник з Нацбезпеки Джон Болтон. Мовляв, поки працював - пояснював главі держави факти, що їх вивчають у п'ятому класі.

Джон Болтон, ексрадник президента США з нацбезпеки:

Я навіть порахувати не можу, скільки разів мені доводилося йому пояснювати, чому Корея поділена після Другої світової, чому там американські війська... Така ж проблема із Україною - Трамп вважав, що це частина Росії.

Спростування з Білого дому поки що немає, то ж, схоже, - все це і дійсно було.

Скандал гучний. І водночас у виборних розкладах він мало що змінить, навпаки будь-яка згадка працює на рейтинг. Адже ті, хто проти Трампа, і без того вважають його некомпетентним. А його прихильникам шалена ідея купити Гренландію (яка будь-якому чиновнику не зійшла би з рук) навіть сподобається.