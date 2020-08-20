По всій країні не вщухають акції протесту з вимогою до Лукашенка піти у відставку

Непокоять Європу і протести в Білорусі. Там 12 день тривають мітинги. І це вже, вочевидь, набридло "Бацьку". Тож Лукашенко перейшов до нової фази спілкування з опозицією - погрожує тюрмою. Про серйозність намірів свідчать відкриті кримінальні провадження. Що відбувається у Білорусі, і як на це реагують у світі - далі.

Опозиція як загроза національній безпеці. У Білорусі відкрили кримінальне провадження проти Координаційної ради. Її створили 18 серпня, коли протести в країні тривали вже понад тиждень, з метою мирно передати владу та організувати нові вибори.

До президії, серед інших, увійшли лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, соратниця Світлани Тихановської, Марія Колесникова та Павло Латушко, колишній директор Купалівського театру, якого звільнили за підтримку опозиції. Їм інкримінують захоплення влади.

Олександр Конюк, генпрокурор Білорусі:

Создание и деятельность подобного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности республики Беларусь. В связи с изложенным по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 уголовного кодекса республики Беларусь.

Згідно з цими звинуваченнями, опозиціонерам загрожує до п'яти років ув'язнення. Утім, кажуть у Координаційній раді, це їх не зупинить, хоч і може дещо ускладнити їм життя, адже вони не роблять нічого протиправного.

Ольга Ковалькова, представниця Світлани Тихановської:

Координационный совет считает, что единственным способом преодоления политического кризиса является немедленное начало переговоров и выработка механизмов для восстановления законности и проведения новых выборов.

Тим часом користувачі соцмереж продовжують викладати в інтернет докази нелюдського побиття активістів силовиками в перші дні протестів. Люди вимагають притягти винуватців до відповідальності.

А по всій країні не вщухають акції протесту з вимогою до Лукашенка піти у відставку. Наразі більш численні на периферії, ніж у столиці.

У Мінську на підтримку страйкарів на заводах і фабриках - вийшли кількадесят медпрацівників. Вони тримали плакат "Ми рятуємо людей. Робітники, врятуйте країну!". Їм сигналили машини.

Акція солідарності відбулася також під національним театром імені Янки Купали.

Теперь уже никто не может молчать, просто сидеть дома и смотреть на беспредел.

Каждый день мы выходим сюда, это как бы наша служба. Мы по-своему служим родине, мы все как один выходим протестовать против насилия, против того, что наши голоса были украдены.

Від завтра до страйкарів на підприємствах приєднуються і працівники "Гродножилстроя". Більшість із них проголосувала за страйк - і про це вже офіційно повідомили керівництво. Тим часом влада продовжує збирати мітинги на свою підтримку. Подекуди активістам навіть надають спортивний інвентар.

На вулицях Мінська також помітили військову техніку - з червоно-зеленими прапорами.

Тим часом колишні працівники Національної телекомпанії вирішили створити власний канал. Їх звільнили за те, що виступили проти цензури на телебаченні та, як вони стверджують, уже встигли замінити фахівцями з Росії.

колишня працівниця Національної державної телерадіокомпанії Білорусі:

Значит так, нас поддержат, телепроизводство у нас есть, давайте объединяться. Я предлагаю, раз мы создаем фактически новое, ну не СМИ, а онлайн платформу, ну да? - Если мы стремимся к этому, новостники у нас есть все. - Как вести проекты? - Так если мы создаем канал, блин, ребята, мы ушли, мы сейчас полноценная телекомпания.

Нагадаю, напередодні Євросоюз вирішив виділити Білорусі 53 мільйони євро допомоги, із них мільйон євро - піде на розвиток громадських організацій і незалежних медіа.