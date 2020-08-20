Передали у концесію. Миколаївський порт "Ольвія" відтепер під керівництвом катарській компанії, яка управляє найбільшим торговим портом Катару. Договір про співпрацю підписали сьогодні в онлайн-режимі. Планується, що на першому етапі у розвиток порту "Ольвія" надійдуть майже три з половиною мільярдів доларів інвестицій.

Щорічний концесійний платіж становитиме щонайменше 80 млн грн. Це у 16 разів більше, ніж прибуток порту за минулий рік.

Владислав Криклій, міністр інфраструктури України: