Миколаївський порт "Ольвія" передали до концесії [ Редактировать ]
Передали у концесію. Миколаївський порт "Ольвія" відтепер під керівництвом катарській компанії, яка управляє найбільшим торговим портом Катару. Договір про співпрацю підписали сьогодні в онлайн-режимі. Планується, що на першому етапі у розвиток порту "Ольвія" надійдуть майже три з половиною мільярдів доларів інвестицій.
Щорічний концесійний платіж становитиме щонайменше 80 млн грн. Це у 16 разів більше, ніж прибуток порту за минулий рік.
Владислав Криклій, міністр інфраструктури України:
На першому етапі буде проінвестовано 3.4 млрд доларів. За увесь строк концесії, а це 35 років - буде залучено 17.3 мільярдів гривень прямих інвестицій. І важливо, що робить цю подію історично важливою - це перша пряма катарська інвестиція. І друга за розміром після "Криворожсталі" взагалі в Україні.
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