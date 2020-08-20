СБУ провела обшуки в "Укрзалізниці" [ Редактировать ]
Масові обшуки в Укразалізниці. Бійці СБУ сьогодні навідалися у київський та вінницький офіси підприємства. Йдеться про можливі багатомільйонні розкрадання.
Правоохоронці підозрюють менеджмент "Пасажирської компанії" "Укрзалізниці" у завищення вартості ремонту вагонів і тепловозів. На це держава виділила понад 60 мільйонів гривень.
Тендери вигравали наближені до топ-менеджерів бізнесмени. А в документах вказували цифри набагато більші за реальні. Вкрали більше 12 мільйонів. В "Укрзалізниці" наголосили - готові співпрацювати зі слідством і надати усю інформацію.
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