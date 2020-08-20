Масові обшуки в Укразалізниці. Бійці СБУ сьогодні навідалися у київський та вінницький офіси підприємства. Йдеться про можливі багатомільйонні розкрадання.

Правоохоронці підозрюють менеджмент "Пасажирської компанії" "Укрзалізниці" у завищення вартості ремонту вагонів і тепловозів. На це держава виділила понад 60 мільйонів гривень.

Тендери вигравали наближені до топ-менеджерів бізнесмени. А в документах вказували цифри набагато більші за реальні. Вкрали більше 12 мільйонів. В "Укрзалізниці" наголосили - готові співпрацювати зі слідством і надати усю інформацію.