У Харкові молодики у масках намагалися захопити майданчик на ринку "Барабашово" [ Редактировать ]
У Харкові не припиняються атаки на ринок Барабашово. Сьогодні більш як півтори сотні молодиків у масках намагалися захопити один з торговельних майданчиків. При цьому супроводжував їх директор одного з Харківських комунальних підприємств - Олександр Молчанов.
Цей натовп усіляко намагався спровокувати сутички на ринку: вигукували образи та лайливі слова в бік працівників ринку. Ті не реагували і не допустили бійок.
Поліція, яку викликали на місце, у ситуацію не втручалася. Молодики свою присутність на ринку не пояснили. Мовчки допомогли комунальникам завезти на територію торговельного майданчика бурову установку.
Прокололи шини в автіках працівників, пошкодили металеву огорожу та ворота. Після атаки на ринок одному зі співробітників Барабашово знадобилася медична допомога.
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