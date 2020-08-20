Поліція, яку викликали на місце, у ситуацію не втручалася

У Харкові не припиняються атаки на ринок Барабашово. Сьогодні більш як півтори сотні молодиків у масках намагалися захопити один з торговельних майданчиків. При цьому супроводжував їх директор одного з Харківських комунальних підприємств - Олександр Молчанов.

Цей натовп усіляко намагався спровокувати сутички на ринку: вигукували образи та лайливі слова в бік працівників ринку. Ті не реагували і не допустили бійок.

Поліція, яку викликали на місце, у ситуацію не втручалася. Молодики свою присутність на ринку не пояснили. Мовчки допомогли комунальникам завезти на територію торговельного майданчика бурову установку.

Прокололи шини в автіках працівників, пошкодили металеву огорожу та ворота. Після атаки на ринок одному зі співробітників Барабашово знадобилася медична допомога.