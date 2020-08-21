Каліфорнію охопили лісові пожежі [ Редактировать ]
У Каліфорнії досі вирують лісові пожежі. Вогонь вже охопив майже 15 тисяч гектарів. Причина займання - надмірна спека.
Грози цього тижня лише посилили полум'я за три дні в регіоні вдарило майже 11 тисяч блискавок, які лишили по собі нові осередки займання.
За даними CNN, загинув пілот пожежного вертольота, який розбився на завданні, причина трагедії невідома.
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