В Україні за добу зафіксували 1616 нових хворих на COVID-19

Найменший приріст на Черкащині - дві людини за добу. Всього ж активних хворих в країні зараз майже 43,5 тисячі. Більше двох тисяч людей померли. А перебороли недугу майже 49 тисяч українців