В Україні кількість інфікованих COVID-19 перевищила сто тисяч людей [ Редактировать ]
2106 інфікованих коронавірусом людей зафіксували в Україні за минулу добу. Це оперативні дані РНБО. 23 померло, натомість 637 одужало. Загальна кількість інфікованих в Україні перевищила 100 тисяч.
Зростання числа хворих зафіксоване в усіх регіонах - окрім Запорізької, Кіровоградської та Херсонської областей.
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