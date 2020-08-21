Джозеф Байден офіційно прийняв пропозицію стати кандидатом у президенти США - напередодні його формально висунули однопартійці під час онлайн-з'їзду. Кульмінацією стала програмна промова Байдена, яку вже назвали найголовнішою за 50 років його політичної кар'єри.

Кандидат закликав американців об'єднуватися, щоб подолати часи темряви. Головний суперник Байдена - чинний глава держави Дональд Трамп. Згідно із соцопитуваннями, наразі вони ділять голоси виборців приблизно порівну.

Джо Байден, кандидат на посаду президента США: