Джо Байден погодився бути кандидатом від демократів [ Редактировать ]
Джозеф Байден офіційно прийняв пропозицію стати кандидатом у президенти США - напередодні його формально висунули однопартійці під час онлайн-з'їзду. Кульмінацією стала програмна промова Байдена, яку вже назвали найголовнішою за 50 років його політичної кар'єри.
Кандидат закликав американців об'єднуватися, щоб подолати часи темряви. Головний суперник Байдена - чинний глава держави Дональд Трамп. Згідно із соцопитуваннями, наразі вони ділять голоси виборців приблизно порівну.
Джо Байден, кандидат на посаду президента США:
Історія завела нас у найскладнішу ситуацію в історії Америки. Чотири кризи одночасно - це ідеальний шторм. Найгірша за сто років пандемія, найтяжча економічна криза з часів великої депресії, найпотужніший з 60-х років заклик до расової справедливості, а також беззаперечна загроза зміни клімату. Я вірю, що разом ми подолаємо цю пітьму.
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