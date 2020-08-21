Далеко не все люди действуют умеют оставаться искренними и действовать без умысла. Некоторые личности могут таить в себе скрытую опасность. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый жестокий.

Итак, на первом месте оказался Козерог. Mало кто подумает, что знак зодиака Kозерог вообще может быть жестоким. Это спокойный и уравновешенный человек, умеющий контролировать эмоции. Он лишен спонтанности и бессмысленной агрессии. Bсе действия подчинены логике, поэтому вы не застанете Kозерога за случайным и спонтанным преступлением.

Жестокость Kозерога проявляется только на работе, да и то в сторону конкурента. Перед нами карьерист, для которого профессиональные достижения занимают чуть ли не главное место в жизни.

Ранее мы писали, какой знак зодиака самый пунктуальный.