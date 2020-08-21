В водохранилищах, питающих оккупированный Россией Симферополь, осталось 20% запасов воды. Жителей города и 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов Крыма переводят на ограниченный график подачи воды. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на администрацию крымской столицы.

По данным местных чиновников, Симферопольское и Партизанское водохранилища заполнены в пять с лишним раз ниже плановой нормы: по 7 млн кубометров вместо необходимых 36 млн и 34 млн кубометров. В Аянском водохранилище осталось около 2 млн вместо 3,9 млн кубометров воды.

Для недопущения ухудшения ситуации местные оккупационные власти приняли решение о введении поэтапного ограничения водоснабжения. Графики подачи воды опубликованы на сайте местной администрации.

Ограничения будут вводиться в три этапа. Первый этап: в ночь с 23 на 24 августа суточный отбор воды снизится до 140 тыс. кубометров. Горячее водоснабжение будет прекращено. Второй этап: с 31 августа по 7 сентября отбор воды уменьшится до 120 тыс. кубометров в сутки. Будет введена подача воды по графику. Третий этап наступит 7 сентября. Подача воды снизится до 100 тыс. кубометров в сутки и будет осуществляться по часам - утром и вечером.

Власти Симферополя также закупили 235 новых баков для воды, которые разместят на территории всех детских садов и общеобразовательных учреждений, а также возле многоквартирных домов и в частном секторе.

В июне 2020 года глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов обещал, что запуск дополнительных источников в систему водоснабжения Симферополя даст городу до 57 тыс. кубометров воды ежесуточно. А переброска воды из Тайганского водохранилища в систему водоснабжения Симферополя практически полностью обеспечит город питьевой водой даже в условиях засухи.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал условие возобновление поставок воды в оккупированный Крым.