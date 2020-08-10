Украина может возобновить поставки воды в аннексированный Россией Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове и исключительно для нужд местного населения.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода".

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Отвечая на вопрос о том, на каких условиях Украина может возобновить поставки воды на полуостров, Шмыгаль сказал: "В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа. Конечно, Украина где угодно – в Крыму или где-то в другом месте – будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее".

В то же время премьер отметил, что поставки воды для промышленных объектов на территории оккупированного полуострова сейчас технически невозможны, а поставки воды для нужд оккупационных войск Украина осуществлять не будет.

"С точки зрения промышленного снабжения, невозможно сегодня поставить воду в Крым по существующей инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру, завершая тем, что мы не будем поставлять воду оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз. Это невозможно", – подчеркнул Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Украина закрывает пункты пропуска на админгранице с Крымом.