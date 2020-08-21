Врачи из Германии, осмотревшие российского оппозиционера Алексея Навального в реанимации больницы Омска, считают, что он транспортабелен, а оборудование их самолета позволяет безопасно перевезти его в Берлин. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Немецкие врачи — профессиональные реаниматологи — осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите в соответствии с желанием Юлии Навальной — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Междку тем главный врач омской больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский заявил, что консилиум врачей, в котором участвовали медики из Германии, решил, что Навальный останется лечиться в России до стабилизации состояния. Омские врачи считают, что состояние Навального может ухудшиться из-за перепадов давления во время полета.

Соратники Навального считают, что российские врачи по указанию властей не позволяют перевозить политика, чтобы помешать установить, чем его отравили.

Ранее сообщалось, что Юлия Навальная потребовала у Путина разрешение вывезти мужа в Германию.