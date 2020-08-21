Основной диагноз госпитализированного российского оппозиционера Алексея Навального - нарушение обмена веществ. Об этом заявил главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский. Он допустил, что это может быть вызвано резким понижением уровня сахара в крови.

На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из них, к которому мы склоняемся, - нарушение углеводного баланса, то есть, нарушение обмена веществ.

Нарушение обмена веществ, резкое падение уровня сахара в крови. Заявление Александра Мураховского, главврача больницы, где лежит Алексей Навальный. pic.twitter.com/MxQEoXbvJE — The Insider (@the_ins_ru) August 21, 2020

Врачи омской больницы впервые огласили диагноз господина Навального, до этого они ссылались на закон о защите персональных данных. Заместитель главного врача омской больницы Анатолий Калиниченко ранее утверждал, что диагноз, а вернее, набор симптомов, устно сообщили жене и брату Навального.

Оксибутираты и барбитураты в крови Навального не найдены, сказал главврач. Ранее его заместитель Анатолий Калиниченко говорил, что в крови и моче политика яды или их следы не обнаружены. Вещество, найденное на коже и одежде - это материал пластикового стаканчика, "обычная промышленная химия". В крови пациента этого компонента нет.

Ранее сообщалось, что Юлия Навальная потребовала у Путина разрешение вывезти мужа в Германию.