Словенія внесла Україну до "червоного списку", і після прибуття туди тепер знову треба відбувати 14-денний карантин. Зміни перетину кордонів готує і Угорщина - туди українцям наразі можна лише транзитом.

"Червоні списки" розширюються. Словенія - одна з небагатьох держав ЄС, які відкрили свої кордони для українських туристів - знову внесла нашу країну до червоних списків. Тож після прибуття туди потрібно відбувати 2-тижневий карантин.

Готує карантинні зміни й Угорщина. Наших туристів туди не пускають, проте умови транзиту для українців - чи не найсприятливіші у порівнянні з іншими сусідами. Але, можливо, незабаром усе ускладниться.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини:

У порівнянні з Угорщиною, епідемічна ситуація в більшості країн погіршується. Найбільшою загрозою є те, що вірус може потрапити до нас. Я закликаю всіх з обережністю не бронювати житло на півдні після 1 вересня, тому що це може суперечити заходам з охорони кордону.

Які саме зміни щодо перетину кордону плануються, Віктор Орбан поки що не уточнив.

Пік коронавірусної епідемії наразі ще в одній популярній серед українців європейській країні - Хорватії. Туди наших туристів пускають лише з негативним тестом на COVID-19.

Загострюється ситуація і в Єгипті. Досі у курортні зони країни пускали без тестів, та з першого вересня правила мають змінити.

Мустафа Мадбулі, прем'єр-міністр Єгипту:

Ми прагнемо забезпечити здоров'я тих, хто приїжджає до країни, а також громадян Єгипту. Тому вирішили, що будь-який мандрівник, який прибуває в країну, повинен пройти тестування.

У Туреччині, яка за перші два тижні серпня прийняла 74 тисячі українських туристів (і це тільки на курортах Анталії) теж наступає COVID-19. Проте, поки що ускладнювати в'їзд влада країни не планує. Натомість, збільшують кількість тестувань на добу.

Водночас, повертатися додому з-за кордону останній тиждень українцям - менше клопоту. МОЗ України оновив підхід до формування "червоних" і "зелених" списків, залишили усього 1 критерій - кількість випадків COVID-19 за останні 2 тижні.

У "зеленій зоні": Франція, Німеччина, Нідерланди, Польща і загалом - більшість європейських країн.