Курс долара до кінця року не перевищить 27-28 гривень за долар США, - про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, через пандемію коронавірусу навесні в українському уряді "перестрахувалися" і заклали великі курсові та інфляційні показники в бюджет. "Курс регулюється виключно ринком, і те, що ринок сьогодні оцінює його на рівні 27 гривень за долар, є абсолютно прийнятним", - зазначив прем'єр.

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Великий український порт у Чорноморську може бути переданий у концесію протягом півроку, - про це повідомив міністр інфраструктуриВладислав Криклій. За його словами,бажання орендувати цей порт висловили інвестори з Грузії, Азербайджану, Туреччини, Болгарії та Норвегії. Головна перевага морських воріт на півдні України - потужний залізнично паромний комплекс. Напередодні наша країна вже підписала контракт з Катаром на концесію Миколаївського порту з обсягом інвестицій у майже 2 мільярди доларів.

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За три місяці бензин в Україні зріс у ціні більш ніж на гривню за літр - після суттєвого здешевлення на весні. Літр "А-95" коштує на рівні 23 гривень. Синхронно також подорожчали інші марки пального. Після карантинних заходів відновлюється попит на нього з боку автомобілістів, зокрема, з огляду на такий фактор, як жнива. У подальшому аналітики очікують певного зростання цін на нафтопродукти - у зв'язку з політичними подіями в Білорусі. Через ризик припинення постачань з білоруських НПЗ, українські АЗС відразу вкладають у ціну прогноз можливого дефіциту пального. Від поставок з Білорусі український ринок нафтопродуктів залежить більш ніж на третину.

Сергій Куюн, директор ТОВ "Консалтингова група А-95":

Даже если и наступит такая форс-мажорная ситуация с остановками отгрузок из Беларуси, я думаю, что у нас будет 2-3 недели чтобы рынок успел перестроиться на новые рельсы и заместить нехватку беларусских поставок. Думаю, что не исключается небольшая "турбулентность", которая будет измеряться 50 копеек - одна гривна на литре, - в случае какого-то радикального сценария.

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Транспортні перевезення в Україні загалом за перше півріччя скоротилися наполовину, - дані Держслужби статистики свідчать, що за період карантину галузь не дорахувала щонайменше мільярд пасажирів.

Авіатранспорт втратив майже 70 % пасажиропотоку. В "Укрзалізниці" - скорочення більш ніж на половину. Автоперевезення і навіть метрополітен в країні не добрали майже половини пасажирів. На позитивні ж показники можна очікувати в другому півріччі - через послаблення карантинних заходів.