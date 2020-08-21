Україна посилила охорону кордону з Білоруссю [ Редактировать ]
Державна прикордонна служба України повідомила про посилення охорони кордону з Білоруссю. Це пов'язано з дестабілізацією в сусідній країні. Зараз, зазначають прикордонники, ситуація на межі спокійна
Разом з тим, з 1 вересня в'їхати до Білорусі можна буде тільки із закордонним паспортом, а не внутрішнім, як раніше. Зміни ще кілька місяців тому запровадив Кабмін - з метою захисту українців у разі втрати документів та швидкого проходження контролю. Нововведення не стосуються мешканців прикордонних регіонів.
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