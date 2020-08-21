Підприємці Чернівців протестують проти посилення карантину [ Редактировать ]
У Чернівцях мітингували підприємці. Люди обурені тим, що обласний центр та ще два райони віднесли до червоної карантинної зони. Обмеження почнуть діяти з понеділка. Та бізнесмени впевнені: область просто не витримає чергових заборон. Як все відбувалося та чи дослухались до мітингувальників владники?
Віднести Чернівці та ще два райони до "червоної" карантинної зони вирішили напередодні - Комісія з техногенно-екологічної безпеки вдалася до такого кроку через різке підвищення рівня захворюваності. За минулу добу в області додалося понад дві сотні випадків зараження коронавірусом. З них 110 - це жителі Чернівців.
Проти нових обмежень - підприємці. Вони з самого ранку вийшли на пікет.
Інна Мельник, підприємиця:
Тут присутні і ресторани, і "базарники". скажемо так. Магазини, школи, вчителі. Ми вчитися хочемо. В мене двоє дітей - дистанційне навчання в нас нульове. Ми хочемо працювати, не красти, ми хочемо просто працювати!
Мітингувальники переконані: нових обмежень - просто не витримають. Адже чимало підприємців так і не оговтались від весняного карантину.
Богдана, фотограф:
Я знімаю квартиру. Мені потрібно оплачувати квартиру, мені потрібно оплачувати харчі. З понеділка ви хочете ввести "зону". Тобто, я не маю права ще працювати. За що мені жити, поясніть?
Підприємцям пояснюють: заборон - не уникнути. В лікарнях залишається все менше вільних місць. І виною всьому - нехтування містянами правилами безпеки.
Богдан Ковалюк, перший заступник голови Чернівецької облдержадміністрації:
Ви знаєте, коли ми в кінці червня-початку липня в нас госпіталізація була 5 чоловік за добу - це був прийнятний показник. Як тільки ми перейшли в режим святкування весіль, у нас госпіталізація від 30 чоловік за добу.
Однак, мітингарі не вірять у ці цифри. Просять переглянути зміни:
Ну що, просити на колінах? - Не треба просити. "Зона" визначається не цими провокаціями. Визначається показниками.
Благання мітингувальників, як і погрози масовими пікетами, виявилися марними. З понеділка у Чернівцях, а також Кіцманському та Заставнівському районах таки запровадять жорсткі обмеження: не їздитиме громадський транспорт, зачинять кафе, ресторани і торгово-розважальні центри.
Заборона діятиме, щонайменше, 14 днів.
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