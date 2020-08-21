"Українські військові не відкривали вогонь у відповідь, зважаючи на провокативний характер обстрілів з боку противника", - так у штабі ООС чи не щодня звітують про ситуацію на східному фронті.

Минулої доби бойовики гатили з кулемета поблизу Авдіївки, а в районі Новоолександрівки працював ворожий гранатомет. Сьогодні провокацій з боку окупантів не було

Ця шахта на обрії - околиця тимчасово окупованої Горлівки. На цих баштах та сусідніх териконах - спостережні пункти бойовиків. Внизу - прострілювана зона. Наші солдати розповідають, що вночі тут навіть можна почути як їздять горлівські трамваї

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Горлівку видно вночі - світиться. І чутно, як машини їздять. Взагалі дивно - тут війна, а там, через річку, людина поле зорує.

Проте, навіть попри перемир'я, - тут, що не день, - бойовики продовжують стріляти.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Сьогодні був десь прихід. Але не тут, не у нас на позиціях - десь далі. - Що по звуку це було? - Щось важке, схоже на міномет.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Противник майже щодня нас намагається спровокувати на відкриття вогню. Не прицільно обстрілює наші позиції, зазвичай використовує гранатомети, кулемети та автомати. Ми не відповідаємо, розуміючи, що це провокаційний вогонь - але за першим наказом готові їм вломити.

Зараз у супротивника відбувається ротація, - розповідають вояки. Щоночі, з боку ворожих позицій - чують активний рух вантажівок.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Видно, що в них йде заміна бійців, там дорога - ми її не спостерігаємо, але техніка їздить.

На сусідній позиції зустрічаємо Романа. Хлопцеві - двадцять один рік, на фронті нещодавно. Каже: в армію хлопці з його села на Хмельниччині пішли ватагою.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Більшість моїх друзів пішли на контракт, як і я.

За хлопцем ретельно стежить його командир, бо у перемир'я є своя небезпека.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Бійців приходиться трошки ганяти, щоб вони не вилазили на рожон. Щоб не виглядали сепаратистів в откриту - тому що працюють їхні снайпери. Я завжди кажу, що в затишшя - найбільше втрат, бо люди розслабляються.

Наступного тижня закінчується місяць цього, найтихішого за весь час війни, перемир'я Можливо наступним етапом стане розмінування двадцяти нових ділянок біля лінії зіткнення, а також відведення сил на чотирьох нових напрямках. Напередодні про це домовилися тристороння контактна група.