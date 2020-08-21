Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что может заменить бастующих работников "Беларуськалия" шахтерами из других стран, в частности, из Украины. Об этом сообщает "БелТА".

Что вы бастуете? Хорошо, бастуете - ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тыс. человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут - во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море - безработных. Свято место пусто не бывает. У нас в России работают около 60 тыс. так называемых гастарбайтеров. На разных должностях, даже в политике.

​17 августа была приостановлена работа на всех шахтах "Беларуськалия". Работники предприятия потребовали, в частности, убрать из Солигорска отряд ОМОНа в связи с утратой доверия граждан.

У бастующих на разных предприятиях Беларуси примерно одинаковые требования: освободить политзаключенных и задержанных во время протестов, прекратить насилие по отношению к демонстрантам и назначить новые выборы.

Напомним, что согласно официальным данным ЦИК Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.

Лидеры России, Казахстана и Китая поздравили Лукашенко с победой, но их результаты не признали депутаты Европарламента и главы МИД Европейского союза. Провести перевыборы потребовали власти Канады и Ирландии.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.