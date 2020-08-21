2106 інфікованих коронавірусом людей зафіксували в Україні за минулу добу. 23 - померло, натомість 637 одужало. Загальна кількість недужих вже перевищила 100 тисяч.

Зростання числа хворих зафіксоване в усіх регіонах - окрім Запорізької, Кіровоградської та Херсонської областей. Таким чином, "червона зона" карантину в Україні розширилася.

Почервоніли, зокрема, міста Чернівці, Коломия, Самбір, Біляївка, Дубно та Острог. Нині до зон карантину потрапило більше міст та областей, ніж було після минулого зонування. Новий розподіл почне діяти з 24 серпня.