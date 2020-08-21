Євросоюз закликає владу Білорусі припинити переслідування опозиції [ Редактировать ]
Європейський союз закликав владу Білорусі припинити кримінальне переслідування координаційної ради, - про це оголосив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.
Проти опозиціонерів відкрили справу за статтею "захоплення влади", сьогодні вони прибули до слідчого комітету. У країні тим часом тривають протести. Учасниця президентських виборів Світлана Тихановська закликала робітників підприємств продовжувати страйки, поки влада не виконає їхні вимоги.
Також опозиціонерка дала першу прес-конференцію у Вільнюсі, куди виїхала раніше. Зокрема заявила, що представники російської влади з нею не зв'язувалися.
Світлана Тихановська, учасниця виборів президента Білорусі:
Я призываю все страны уважать суверенитет нашей страны. Я безумно люблю свою родину и я очень хочу туда вернуться. И я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности.
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