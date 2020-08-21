Європейський союз закликав владу Білорусі припинити кримінальне переслідування координаційної ради, - про це оголосив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Проти опозиціонерів відкрили справу за статтею "захоплення влади", сьогодні вони прибули до слідчого комітету. У країні тим часом тривають протести. Учасниця президентських виборів Світлана Тихановська закликала робітників підприємств продовжувати страйки, поки влада не виконає їхні вимоги.

Також опозиціонерка дала першу прес-конференцію у Вільнюсі, куди виїхала раніше. Зокрема заявила, що представники російської влади з нею не зв'язувалися.

Світлана Тихановська, учасниця виборів президента Білорусі: