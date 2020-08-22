Заявление партии

Накануне выборов Зе-власть развернула беспрецедентную войну с украинской демократией и свободой слова. Последней жертвой этого террора стал телеканал "Киевская Русь. КРТ". Из-за произвола чиновников Национального совета по телевидению и радиовещанию в пятницу, 21 августа, он вынужден был полностью прекратить вещание.

Зе-команда уже боится любой альтернативной точки зрения. Чем хуже идут дела в экономике, чем сильнее недовольство людей деятельностью этой непрофессиональной власти, – тем сильнее инквизиторы из Нацсовета давят на СМИ. Расправой над независимой журналистикой власть пытается спасти свои падающие рейтинги.

"Оппозиционая платформа - За жизнь" требует от власти прекратить бюрократический произвол Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Остановить карусель чиновничьих проверок средств массовой информации, начатую перед выборами. Снять запрет на вещание КРТ и остановить административное давление на телеканалы "112 Украина", "NewsOne" и другие независимые СМИ. Спастись от поражения на выборах это не поможет.

Мы готовы оказать всю необходимую политическую и юридическую помощь журналистам телеканала КРТ. Мы готовы вместе добиваться восстановления полноценного вещания этого уважаемого и известного в Украине СМИ. Только объединившись, мы сможем отстоять украинскую демократию и свободу слова. Боремся вместе! Вместе победим!