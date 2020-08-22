Російського опозиціонера Олексія Навального таки перевезли до Німеччини. Дозвіл від медиків родина отримала вчора, після того, як стан політика трохи покращився. В Омсьму медики наполягали - "отрути в організмі політика немає". Чи підтвердять такий висновок німецькі колеги, і в якому стані зараз Олексій Навальний?

З Омської лікарні Навального вивезли рано вранці 22 серпня у супроводі дружини Юлії. Зараз він у берлінській клініці Шаріте. Допомогу організував тамтешній фонд, який підтримує незалежне кіно. Утім, лікування родина Навального оплатить сама.

Яка Бізіл, засновник фонду CINEMA FOR PEACE;

Його стан викликає стурбованість. Я радий, що він прилетів сюди, але це поки що нічого не означає. Ми отримали чіткий сигнал від медиків та представників Навального, що якби літак не сів тоді в Омську, Олексій помер би.

Лікарі з Шаріте стан Навального поки не коментують. Політика шпиталізували 20 серпня - йому стало зле в літаку під час передвиборчого турне. Медики в Омську спочатку не дозволяли транспортувати його до Німеччини - мовляв, стан був нестабільний, хоча за ніч трохи покращився. Але після чергового консиліуму, зокрема, з німецькими колегами, та наполягання дружини - погодились вивезти хворого.

Анатолій Калініченко, заступник головного лікаря лікарні Омська:

Энцеллография свидетельствует, что его мозг находится в стабильном состоянии и сейчас непосредственной угрозы его жизни мы не видим.

Російські лікарі заявили, що в організмі Навального не знайшли отрути. В обласному міністерстві охорони здоров'я повідомили, що в сечі пацієнта виявили лише алкоголь та кофеїн. Раніше також говорили, що основний діагноз - порушення обміну речовин через різке падіння рівня цукру в крові.

Одночасно, в МВС повідомили, що на тілі політика виявили фосфат, який нібито міг потрапити туди з пластикової упаковки. Однак рідні та соратники Навального не довіряють цій інформації. Так само, як і Петро Верзилов - активіст, якого два роки тому також отруїли. Його лікували у тій самій клініці, куди зараз перевезли Навального

Петро Верзілов, активіст:

Я перебував у несвідомості цілий місяць, іноді впадав у кому. Ми впевнені, що Навального отруїли російські спецслужби. До таких субстанцій ніхто в Росії більше не має доступу.

В Кремлі ж побажали Навальному швидкого одужання. А на підтримку політика в Москві та інших містах вийшли його прихильники, кількох із них затримала поліція.

Раніше підтримку Навальному висловила канцлер Німеччини Ангела Меркель. А французький лідер Емануель Макрон навіть заявив, що готовий надати йому політичний притулок.