Почути глухонімих. У багатьох країнах через пандемію коронавірусу носіння масок стає обов'язковим. А це ускладнює життя людей із вадами слуху. Чимало з них позбуваються можливості спілкуватися та розуміти інших. Який вихід пропонують глухонімі у Великій Британії?

Мангай Сутарсан не чує і не розмовляє від народження - спілкується мовою жестів, а інших розуміє завдяки читанню по губах. Утім, через пандемію, кожен похід у магазин для жінки перетворюється на головоломку. Маска на обличчі співрозмовника стає бар'єром для комунікації.

Мангай Сутарсан, директор товариства глухих у Лондоні:

Для мене надзвичайно важливо бачити губи співрозмовника. І не має значення - чи я розмовляю з людиною із вадами слуху, чи ні. Адже навіть якщо хтось говорить до мене мовою жестів і не проговорює губами, його неможливо зрозуміти.

Вихід з цієї ситуації є. І він доволі простий - ось такі маски з прозорими вставками. Вони забезпечують необхідний захист від коронавірусу. А водночас залишають губи видимими.

Анісса Мекрабеш, дизайнерка масок для людей із вадами слуху:

Їх називають "масками для глухонімих", хоча насправді вони для тих, хто оточує людей з вадами слуху, адже вони забезпечують повноцінне спілкування. А загалом ця маска підійде кожному, бо дозволяє бачити усмішку та вираз обличчя.

Такі прозорі маски стали незамінними для британців із вадами слуху. Але спілкуватися з людьми, які добре чують, досі проблема. Адже більшості взагалі невідомо про складнощі, з якими зіткнулися глухонімі через пандемію.

Айла Озмен, голова відділу досліджень організації людей з вадами слуху:

До прикладу, той, хто чує, у спілкуванні покладається насамперед на звук. Тобто, уявіть, що звук "виключили" і ви лише дивитеся, як люди ворушать губами. Саме так почуваються ті, хто спілкується мовою жестів, коли не бачать обличчя співрозмовника.

Звісно, люди з обмеженнями слуху розуміють, що неможливо всю країну забезпечити прозорими масками. Але принаймні просять уряд розповідати більше про існування таких і заохочувати жителів до їх використання.

У країні вже очевидний попит на прозорі маски. Особливо - серед логопедів, персоналу лікарень, а ще - учителів початкових шкіл. Адже звичайні маски не лише спотворюють звук, а й можуть спантеличити маленьких школярів, для яких особливо важливо бачити вираз обличчя при спілкуванні з дорослими.