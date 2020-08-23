Если государство будет применять существенно меньшую ставку возврата инвестиций к старым активам, внедряя стимулирующее регулирование для облэнерго, это приведет к тому, что стоимость этих активов будет в разы меньше. Речь о миллиардах гривен, которые недополучит госбюджет при приватизации. В этом уверен нардеп Алексей Гончаренко.



Депутат уверен, что если применить предложенную НКРЭКУ методологию RAB-регулирования на распределение электроэнергии, то государтвенные облэнерго потеряют стоимость при приватизации.



«Цена государственных энергоактивов существенно упадет, потому что это все - старые активы, и при такой ставке RAB стоимость упадет в разы. Речь идет о миллиардах гривен. Эта составляющая, очевидно, не учтена, и это неправильно, нужно ее учесть», - считает нардеп.



По мнению Гончаренко, справедливо будет применить европейскую методологию с единой ставкой доходности на все активы облэнерго.

«Если мы говорим о цене приватизации облэнерго, только такая методика с единой ставкой для новых и старых активов даст государству лучшую цену. Это очевидно. НКРЭКУ стоит прислушаться к рынку, стоит учесть, в том числе, и такую составляющую как влияние ставок RAB на приватизацию государственных пакетов облэнерго», - отмечает нардеп.



Ранее, аналитический Центр Экономического Восстановления посчитал, что внедрение европейской модели RAB-регулирования позволит сгенерировать около 4 млрд налоговых выплат в бюджет.