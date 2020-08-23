У Краматорську підняли в небо гігантський прапор України [ Редактировать ]
Провокації з боку ворога у День прапора очікували наші військові на Донбасі. Утім, наразі ситуація на фронті спокійна. Ворог один раз порушив режим тиші - постріли зі стрілецької зброї чули біля Авдіївки. Поранених немає.
Як відзначали державне свято на Сході?
Краматорськ, центральна площа. Місцеві патріоти заповнюють гелієм десятки куль. Які понесуть найбільший прапор міста у височінь. Попри досить ранній час ,починають сходитися містяни.
Юлія, жителька Краматорська:
З виховною метою для доньки сюди прийшли, щоб вона побачила - який прапор України великий, як він може об'єднати всю країну.
А хтось прийшов більше з цікавості, бо таке бачили на екранах, а ось вживу - ніколи.
Роман, житель Краматорська:
С наряда, я военный. В новостях узнали, что сегодня будут выпускать большой флаг. Я так понимаю, вчера Кличко в Киеве самый большой открыл - а сегодня наша очередь.
Діана, жителька Краматорська:
Хотим посмотреть, как будут запускать флаг Украины. Мы такое не видели, только по телевизору - как это будет выглядеть.
І хоча від Краматорська до лінії зіткнення далеко, організатори сподіваються, що цей прапор віднесе на неконтрольовану території - як знак патріотам України, які живуть там. Багато з цих людей - переселенці, і тема розлуки через війну для них і досі болісна.
Валерій, житель Краматорська:
Донеччани, передають всім привіт. Донецьк, Луганськ, Краматорськ - це Україна. Скоро прийде час, коли вони повернуться, і ми побачимо своїх близьких, які залишилися на непідконтрольній стороні. Ми передаємо їм привіт.
І ось під звуки військового оркестру прапор відпускають. За його польотом спостерігає Ангеліна Шостак, майстриня, яка його пошила.
Ангеліна Шостак, майстриня:
20 на 6 метрів. Сльози радості. Я серйозно, сльози…
Цю подію можна вважати офіційним відкриттям урочистостей у колишній зоні бойових дій - тут свято відзначають з особливим відчуттям.
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