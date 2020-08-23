Коли вперше з'явився сучасний прапор та у чому за його демонстрацію можна було опинитися за гратами?

Офіційно синьо-жовтий стяг як державний символ України затвердили лише 28 січня 1992 року. Але історія нашого прапору розпочалася кілька століть тому. Синьо-жовте поєднання - одне з найдавніших серед національних прапорів. Ці барви використовувалися на гербі Галицько-Волинського князівства ще у 13 столітті. А пізніше синьо-жовтий стяг став символом національної боротьби за власну державу. Ще за часів козацтва прапори були блакитного кольору на якому золотими або жовтими фарбами були зображені хрести, зорі або зброя.

Антон Богдалов, завідувач відділу історії незалежної України НІМУ:

Це прапор середини 18 століття, тут національне знамено з зображенням національного герба з мушкетом. Після наказу Кирила Разумоського (це середина 18 століття) на полкових гербах зображено саме козака і цей прапор - він двобічний, він має основну кольорову гамму - вона є більше блакитною, він двосторонній: перша частина - козак з мушкетом, з іншої сторони було зображення руки, яка тримає хрест. Але під час реставрації виявилось, що він є двошаровим і під першим зображенням є рука з булавою.

Цікавий факт на картині Іллі Рєпіна "Запоріжці пишуть листа турецькому султану" - над головами козаків зображений жовто-блакитний стяг. Але ж козаки мали не лише синьо-жовті прапори. За часів гетьманщини використовували стяги різних відтінків червоного. Наприклад, малинові - як у Богдана Хмельницького.

А це копія прапора Богдана Хмельницького - це головний атрибут гетьманської влади. Оригінал, який виготовили в середині 18 століття, знаходиться у Стокгольмі.

Вперше синьо-жовтий стяг, як національний прапор, згадується у 1848 році, коли його вивісили у Львові над ратушею. А на початку 20 століття - стяг офіційно затвердили.

Антон Богдалов, завідувач відділу історії незалежної України НІМУ:

Офіційне використання за часів української держави, то тут варто згадати 17 рік - вперше український прапор у березні 17 року був затверджений Центральною Радою. Пізніше той же стяг був затверджений гетьманом Скоропадським - це період української держави. Український прапор саме в такій кольоровій гамі використовувався за часів карпатської України 38-39 рік 20-го століття. Якщо говорити про історію Незалежності, то активно кольорову гаму використовували наприкінці 80-х років, але поодиноко. Відомо, що в тій же радянській Україні існували випадки, коли люди певною мірою героїчні вчинки, коли люди синьо-жовті прапори вивішували - як це було над приміщенням Університету народного господарства, або у інших випадках.

А от у радянську добу зберігання синьо-жовтого полотнища вважалося злочином, а його поява у громадських місцях - надзвичайною подією. Органи безпеки докладали всіх зусиль, щоби виявити і покарати "антирадянські елементи". Людей за такі дії засуджували на 2 роки позбавлення волі. У 1950-1980-х роках органи КДБ регулярно повідомляли про вивішування стягу в населених пунктах України.

Наш прапор і досі - символ боротьби за власну незалежність. Три революції пройшли під цими стягами, а нині - війна. Але історія показує: які б випробування нам не довелось долати, синьо-жовтий буде в наших серцях і стяг обов'язково майорітиме над нами.