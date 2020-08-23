Поздравляем харьковчан с Днем города! - ОПЗЖ [ Редактировать ]
Сегодня первая столица Украины, индустриальный, образовательный и научный центр страны – Харьков – празднует День города и День освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Жители Харькова сейчас стойко и последовательно отстаивают свои права: право на использование русского языка, право свободно отмечать праздники, за которые проливали кровь их отцы и деды. Харьковчане поддерживают идею восстановления экономических отношений с Российской Федерацией и многие другие основополагающие идеи партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Наша партия приветствует жителей Харькова, поздравляет их с двойным праздником, желает развития и укрепления этому городу, счастья и достатка харьковчанам. Мы и в дальнейшем будем делать все возможное для защиты их прав, повышения благосостояния и обеспечения их социальной защиты.
Напомним, 22 августа в Киеве установили главный флаг Украины.
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