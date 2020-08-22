В Киеве, ко дню национального стяга вывесили самый большой флаг в Украине. На территории "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" у "Родины-матери" установили Главный Прапор Украины.

Сооружение флагштока высотой почти 90 метров. А весит он 32 тонны. А размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

По словам Кличко, флаг можно будет увидеть и ночью "практически с любой точки нашей столицы".

Мэр отметил, что мемориал построили на средства меценатов.

Ранее мы сообщали, что в Киеве ко Дню независимости ограничат движение.