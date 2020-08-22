В Киеве подняли главный флаг Украины (онлайн трансляция) [ Редактировать ]
В Киеве, ко дню национального стяга вывесили самый большой флаг в Украине. На территории "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" у "Родины-матери" установили Главный Прапор Украины.
Сооружение флагштока высотой почти 90 метров. А весит он 32 тонны. А размер полотнища флага - 16 на 24 метра.
По словам Кличко, флаг можно будет увидеть и ночью "практически с любой точки нашей столицы".
Мэр отметил, что мемориал построили на средства меценатов.
Ранее мы сообщали, что в Киеве ко Дню независимости ограничат движение.
по теме
Кличко готовит для украинцев сюрприз ко Дню Независимости
В 2020 году Украина празднует свою 29-ю годовщину независимости
С понедельника в Киеве ужесточат карантин: что изменится
Из-за роста числа больных коронавирусом украинская столица оказалась в "желтой" зоне эпидемической опасности
Кличко потребовал у компании Bolt убрать электросамокаты с улиц Киева: названа причина
В Киеве могут прекратить работу прокат электросамокатов Bolt
Названа причина резкого всплеска коронавируса в Киеве
Рост заболеваемости COVID-19 связан с увеличением числа тестирований, уверен глава Госпотребслужбы
Арсен Аваков вручив ключі від новеньких квартир родинам нацгвардійців
Дехто з нацгвардійців чекав квартиру більше 15 років. Серед подарованого державою житла були і двоповерхові помешкання, які дісталися багатодітним сім'ям