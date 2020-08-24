Найбільший в Україні державний стяг підняли до Дня Національного Прапора, у Києві. Полотнище розмірами 16 на 24 метри встановили на майже 90-метровому флагштоці на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України в Другій світовій війні", біля пам'ятника "Батьківщини-матері".