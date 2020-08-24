У Києві підняли Найбільший в Україні державний прапор [ Редактировать ]
Найбільший в Україні державний стяг підняли до Дня Національного Прапора, у Києві. Полотнище розмірами 16 на 24 метри встановили на майже 90-метровому флагштоці на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України в Другій світовій війні", біля пам'ятника "Батьківщини-матері".
по теме
В Одесі на Воронцовському маяку здійнявся 18-метровий стяг
Прапор завдовжки 18 метрів підіймали під звуки державного гімну
До Дня прапору над Києвом підняли найбільший національний стяг України
У променях сонця, яке ось-ось сховається за пагорбами, наш блакитно-жовтий стяг виглядає просто неймовірно
МЗС підготувало спеціальний формат святкування Дня Незалежності України
Сьогодні Україна святкує 29 річницю Незалежності. Цього дня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності країни - документ, який засвідчував новий статус Української держави
У Черкасах автомобільним фестивалем відзначили День Прапора
Позмагатися у потужності двигунів та вправності керування сюди з'їхались півтори сотні іменитих гонщиків зі всієї України - знайшлося місце на фестивалі і підростаючому поколінню
Привітання Президента Володимира Зеленського та видатних українців з нагоди Дня Прапора
Президент Володимир Зеленський спільно з відомими українцями привітав співгромадян з Днем Державного прапора