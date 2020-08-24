Під ревіння моторів і запах паленої гуми у Черкасах святкують День Прапора - там стартував масштабний автомобільний фестиваль. Позмагатися у потужності двигунів та вправності керування сюди з'їхались півтори сотні іменитих гонщиків зі всієї України. Знайшлося місце на фестивалі і підростаючому поколінню - наймолодшому спортсмену всього 7 рочків.

Ось так, під Гімн та з Україною в серці, наймолодші учасники авто-фестивалю піднімають національний прапор і відкривають перегони. 9-річний Андрій Лакуста з батьком приїхали на змагання з Чернівців. Попри свій вік Андрій вже вправний пілот - автоспортом займається з 6 років. На своєму Баггі (так називається автомобіль) хлопець брав участь в десятках перегонів.

Андрій Лакуста, гонщик:

Планую займатись і стати чемпіоном України. Зараз я срібний чемпіон і буду скоро чемпіон.

Так стартують уже дорослі чемпіони. Аби взяти участь у ралійних гонках серійних автомобілів до Черкас приїхали півсотні іменитих спортсменів. Їм потрібно якомога швидше проїхати дистанцію. Кожна доля секунди тут враховується.

Вони звіряють цей час, потім ми здаємо відомість і вони звіряють цей час - це час фінішу.

Та швидкість у ралі - ще не запорука перемоги. Траса хоч і з твердим покриттям, але має численні круті повороти. Впоратись із заносами під силу тільки вправному пілотові. Харків'янки Дар'я та Єлизавета від напруження та адреналіну навіть після фінішу ледве стримують емоції.

Дар'я та Єлизавета Костіни, учасниці змагань:

Я взагалі штурман перший раз, це моя рідна сестра - я дуже боялась. Але тут дуже цікаво, мені сподобалось - такий драйв і дуже хороша організація.

Від яскравих автомобілів та крутих віражів глядачі у захваті. Та перегони трасою не закінчуються - за лаштунками копітка праця техніків та команди. Незначні поломки після заїздів трапляються досить часто.

Черкасець Ігор Почтар засмучений: після екватору змагань його автомобіль не витримав. Екіпаж змушений відмовить від подальших заїздів - поломка надто серйозна.

Когда мощная машина - большие загрузки. И все …

Загалом, спортсмени братимуть участь у трьох змаганнях: ралі, кросі, та трекових перегонах. Організатор задоволений - за десять років змагань у Черкасах цього разу найбільша кількість учасників - півтори сотні. Отже, своєї мети, - каже Андрій, - він уже досяг.

Андрій Яроменко, організатор фестивалю:

Якщо ми стартували з двох автівок з Черкас, то наразі у нас є більше 10 спортивних автівок у Черкасах і двоє дітей. Я вважаю, це - найголовніше досягнення.

Ближче до вечора змагатися на трасу вийдуть наймолодші спортсмени. А в День Незалежності глядачів дивуватимуть на ґрунтовій дорозі майстри видовищного автомобільного кросу.