Перетворити занедбаний аеродром на музейно-парковий комплекс під відкритим небом, - така ідея з'явилася в активістів на Харківщині, де вже багато років пустує летовище і замість туристів - воно приваблювало вандалів. Як буде тепер?

Це місце на околиці Вовчанська називають авіаційним кладовищем. На колишньому аеродромі стоять залишені напризволяще три десятки літаків і вертольотів.

Колись тут було авіаційне училище, готували льотчиків-інструкторів. Згодом заклад перевели до Запоріжжя і закрили. Авіаційна ж техніка - лишилася.

Это Л-29 "Дельфин" - первый реактивный чехословацкий самолет, который использовался для тренировки советских пилотов. Потом, впоследствии его заменили на Л-39, и по этому эти все самолеты стали никому не нужны. Здесь находится один турбореактивный двигатель, он способен разгонять самолет до скорости примерно 600 км/час. Это, конечно, не сверхзвук, но для базовых навыков подготовки пилотов - этого достаточно.

Пізніше ось цими АН-ами послуговувався місцевий парашутний клуб. Та й він на початку двотисячних закрився.

Адрій Галіщев, активіст:

Это один из самых массовых самолетов бюро Антонова, и здесь на нашем заброшенном аэродроме это самый хороший экземпляр, который летал последний раз 15 лет назад. В основном его использовали для тренировки парашютистов.

Коли аеродром залишився без охорони, на нього почали навідуватися вандали.

Ну вот, собственно, Ми-2, как мы видим: здесь практически ничего не осталось - ни двигателей, ни каких-либо управляющих элементов.

Рік тому занедбаний аеродром привернув увагу місцевих активістів. Вони розповіли про об'єкт у соцмережах. Тепер сюди потяглися туристи.

Ольга Тряпіцина, туристка:

Наши друзья выложили фото в Instagram и в Facebook и мы увидели, позвонили им, и спросили: а как так, почему нас не взяли, мы тоже хотим. И вот еще решили приехать, пока еще хорошая погода, пока все еще окончательно не разобрали.

А житель Вовчанська Максим Тележний мріє з друзями перетворити занедбаний аеродром на музейно-парковий комплекс під відкритим небом.

Максим Тележний, житель Вовчанська:

Есть идеи сделать прямо из самолетов и вертолетов - прям с ними сделать и веревочный парк, и тот же скейт-парк, если их обычно строят, вот скейт-парк, то тут желание сделать всю трассу для скейтов, велосипедов с участием самолетов, чтобы можно было сделать ту же рамку прыгать через самолет или проезжая по самолету.

Хлопці вже почали робити комп'ютерну візуалізацію. Але не можуть знайти власника покинутих літаків і землі, на якій вони стоять. Тож для початку вовчанська молодь вирішила навести на колишньому аеродромі лад - цими вихідними влаштовують толоку.