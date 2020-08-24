МИД Украины ответил на просьбу Минска не давать "ненужных советов" [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на пожелание коллег из Беларуси, чтобы Киев не давал ненужных советов.
Для нас Беларусь - соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся дружеских отношений. Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов. Опыт украинской Революции Достоинства учит именно потому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе дорогу дубинками - это путь в никуда.
Украинские дипломаты пожелали народу Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию.
Ранее глава белорусского МИД в ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского назначить новые президентские выборы заявил, что Минск не нуждается в "заезженных со всех сторон" советах.
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