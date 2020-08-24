Министерство иностранных дел Украины отреагировало на пожелание коллег из Беларуси, чтобы Киев не давал ненужных советов.

Для нас Беларусь - соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся дружеских отношений. Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов. Опыт украинской Революции Достоинства учит именно потому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе дорогу дубинками - это путь в никуда.