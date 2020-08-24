Коронавірус в Україні: оновлені дані про зараження [ Редактировать ]
І трохи несвяткової статистики, на ранок в Україні - 1799 нових випадків коронавірусу. 22 людини минулої доби померли від ускладнень. Майже триста одужали. Найбільше інфікованих - у Києві, на Буковині та Івано-Франківщині. Загалом на коронавірус захворіло понад 106 тисяч українців. За весь час епідемії - померли понад дві тисячі людей.
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