І трохи несвяткової статистики, на ранок в Україні - 1799 нових випадків коронавірусу. 22 людини минулої доби померли від ускладнень. Майже триста одужали. Найбільше інфікованих - у Києві, на Буковині та Івано-Франківщині. Загалом на коронавірус захворіло понад 106 тисяч українців. За весь час епідемії - померли понад дві тисячі людей.