Пісні про Україну та молитви за мир: у дитячому будинку на Буковині святкують День Незалежності [ Редактировать ]
Святкують День Незалежності й на Буковині, в дитячому будинку при Свято-Вознесенському Бабченському монастирі. Діти співали пісень про Україну і молилися за мир.
Повітряні кульки, квіти і дзвінкий сміх. У дитячому будинку - що при Свято-Вознесенському Бабченському монастирі готуються до Дня незалежності.
В мене сьогодні дуже хороший день, емоції просто хороші. Бо сьогодні дуже велике свято - День Незалежності України.
Святковий настрій не лише в дітлахів. Тут, у Банченах, поважають і бережуть українські традиції. Завжди моляться за мир і процвітання нашої держави.
Монахиня Марія:
Цінуємо, шануємо нашу державу. Виховуємо дітей - цінувати і шанувати. Бо іншої держави у нас не буде. Це є наша Україна, ми її дуже любимо.
Любов до рідної землі дітям прищеплюють змалку. А їх, до слова, тут понад чотири сотні. Малеча різна. Одні з неповноцінних сімей, яких покинули батьки. Інші з інвалідністю. У восьмирічного Вані немає рук. Та це не заважає йому вправно писати чи грати на музичних інструментах.
Іван, вихованець дитячого будинку:
Мені подобається займатися музикою, математикою, румини.
Сьогодні для вихованців дитячого будинку свято подвійне - до них завітали гості.
Детки, здравствуйте! Привет, ребята. Здрасте всем.
Юрій Бойко тут буває часто, підтримує заклад від перших днів заснування. І нині приїхав не з порожніми руками. Окрім іграшок, одягу та взуття - привіз шкільне приладдя.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Сьогодні день народження нашої держави. І, як завжди в день народження, хочу побажати нашій державі бути мирною, стабільною, розвинутою. А запорукою цьому є діти. Тому що діти, які оточують нас, і є наше майбутнє. Я всіх цих дітей і всіх наших дітей поздоровляю із сьогоднішнім святом і бажаю, щоб вони відчували, що держава - це вони. А держава знала, що про них треба піклуватися.
Після вручення подарунків усі помолилися за мир в Україні.
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