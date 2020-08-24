Святкують День Незалежності й на Буковині, в дитячому будинку при Свято-Вознесенському Бабченському монастирі. Діти співали пісень про Україну і молилися за мир.

Повітряні кульки, квіти і дзвінкий сміх. У дитячому будинку - що при Свято-Вознесенському Бабченському монастирі готуються до Дня незалежності.

В мене сьогодні дуже хороший день, емоції просто хороші. Бо сьогодні дуже велике свято - День Незалежності України.

Святковий настрій не лише в дітлахів. Тут, у Банченах, поважають і бережуть українські традиції. Завжди моляться за мир і процвітання нашої держави.

Монахиня Марія:

Цінуємо, шануємо нашу державу. Виховуємо дітей - цінувати і шанувати. Бо іншої держави у нас не буде. Це є наша Україна, ми її дуже любимо.

Любов до рідної землі дітям прищеплюють змалку. А їх, до слова, тут понад чотири сотні. Малеча різна. Одні з неповноцінних сімей, яких покинули батьки. Інші з інвалідністю. У восьмирічного Вані немає рук. Та це не заважає йому вправно писати чи грати на музичних інструментах.

Іван, вихованець дитячого будинку:

Мені подобається займатися музикою, математикою, румини.

Сьогодні для вихованців дитячого будинку свято подвійне - до них завітали гості.

Детки, здравствуйте! Привет, ребята. Здрасте всем.

Юрій Бойко тут буває часто, підтримує заклад від перших днів заснування. І нині приїхав не з порожніми руками. Окрім іграшок, одягу та взуття - привіз шкільне приладдя.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Сьогодні день народження нашої держави. І, як завжди в день народження, хочу побажати нашій державі бути мирною, стабільною, розвинутою. А запорукою цьому є діти. Тому що діти, які оточують нас, і є наше майбутнє. Я всіх цих дітей і всіх наших дітей поздоровляю із сьогоднішнім святом і бажаю, щоб вони відчували, що держава - це вони. А держава знала, що про них треба піклуватися.

Після вручення подарунків усі помолилися за мир в Україні.