У Львові День Незалежності розпочали із молитви за загиблими [ Редактировать ]
У Львові День Незалежності сотні жителів міста розпочали із молитви за загиблими на полі почесних поховань Личакова. Сім'ї героїв Небесної Сотні та АТО на могилах рідних запалили лампадки. Дорогою завітали до військового шпиталю, де лікуються поранені бійці.
Біля брами, на підтримку військових учасники ходи заспівали гімн України. А в центрі міста, хорова капела "Дударик" виконала 6 різних його версій - Козацький, Русинський, Стрілецький, Повстанський, духовний та державний.
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