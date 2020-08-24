У Мінську відбулася одна з наймасовіших акцій протесту в історії країни [ Редактировать ]
Білоруська опозиція заявила про початок підготовки до референдуму про зміни до Конституції і процедури відкликання депутатів парламенту та місцевих рад. Нині в країні переважають стихійні мітинги. Також у різних містах люди утворюють ланцюги солідарності.
Напередодні ж у Мінську відбулася одна з наймасовіших акцій протесту в історії країни. За даними опозиції, на мітинг прийшли понад 250 тисяч людей. Як усе було - в нашому сюжеті.
Незмінні заклики народу до Олександра Лукашенка - "Іди геть!" та "Живе Білорусь" - лунають уже другий тиждень. Напередодні в самому центрі Мінська попри негоду знову зібралися тисячі учасників загальнонаціонального страйку. За даними опозиційного ресурсу "Нєхта", на мітинг вийшли понад 250 тисяч людей. За інформацією ж МВС Білорусі - не більше ніж 20 тисяч.
Водночас Лукашенко продовжує боротьбу проти своїх опонентів. Зокрема, під час ранкового страйку на Мінському тракторному заводі спецпризначенці затримали двох членів президії Координаційної Ради від опозиції - Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського. Їм інкримінують організацію несанкціонованого масового заходу. Очевидці зафільмували момент самого затримання.
На останні події відреагували і в Україні. Зокрема, в МЗС закликали Білорусь не нехтувати дружніми порадами, а застосування сили й ігнорування думок населення назвали "шляхом нікуди". Водночас ОБСЄ знову запропонувало свою допомогу в урегулюванні внутрішньополітичного конфлікту в Білорусі. До слова, першу таку пропозицію Лукашенко проігнорував.
Первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки..
А ось так білоруські правоохоронці на всю площу вмикали радянські пісні. У гучномовці вони закликали людей розходитися. За кілька годин до початку масових акцій до Мінська стягнули військову техніку. А ще одне улюблене місце збору протестувальників - стелу "Мінськ - місто-герой" - оточили загонами армійців і колючим дротом.
Пізніше, побоюючись штурму, взяли в кільце також президентську резиденцію, коли туди рушили мітингарі. До палацу прибув і сам Лукашенко зі своїм 15 річним сином Миколою. Обидва у бронежилетах та з автоматами Калашникова. Облітаючи протестний Мінськ гелікоптером, Лукашенко назвав мітингарів "пацюками".
Раніше Олександр Лукашенко наказав привести в повну бойову готовність війська на західному кордоні бо побоюється НАТО. У Альянсі такі заяви назвали "безпідставними", а в сусідній Польщі "пропагандистськими". За словами Світлани Тихановської, яка нині перебуває в Литві, Лукашенко не вперше вдається до такого "бряжчання" зброєю.
В принципе это обычное запугивание людей, но беларусы больше не боятся и они готовы защищать свои права. Президенту уже никто больше не верит. Это преступление со стороны армии, если она выполнит этот преступный приказ и выйдет против беларуского народа.
Тоді як Олександр Лукашенко дав нове розпорядження - звільняти всіх учителів, які не дотримуються національної ідеології - опозиція й надалі закликає народ виходити на протести. Запевняють, що режим Лукашенка не втримається.
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