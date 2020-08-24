Україна святкує День Незалежності. Цього дня 1991 року Верховна Рада ще Радянської України ухвалила Акт проголошення незалежності - документ, який засвідчував новий статус нашої держави. Традиційно 24 серпня у всіх регіонах тривають урочистості, однак через карантин свято відбувалося переважно в он-лайн форматі.

Як у столиці відзначали головне державне свято, розкаже Ірина Розова

29 річниця Незалежности України збіглася з 29 днем тиші на фронті. Із цього почав вітальну промову президент Володимир Зеленський. Офіційну частину на Михайлівській площі відкрили хвилиною мовчання на знак вшанування пам'яті загиблих героїв.

Володимир Зеленський, президент України:

29 днів, як не плачуть мами, 29 днів як дружини та діти чують у телефоні цілую вас, мої рідні скоро повернусь додому і сьогодні ми у 29 день перемир'я у 29 річницю незалежності України просимо Бога про одне - нехай дні тиші стануть місяцями, місяці роками, а роки століттями.

Здивували відзначенням Дня Незалежности у столиці і цього року. Якщо торік замість параду військової техніки був концерт, то сьогодні - офіційна частина і привітання президента пролунали не на Майдані, як зазвичай, а на Софійській площі - на сцені у формі мапи України.

Володимир Зеленський, президент України:

Тут Ярослав Мудрий розбив печенігів, тут проходили збори громади та ухвалювали всі важливі рішення, тут вітали гетьмана Хмельницького з перемогою, тут проголошували акт злуки та соборність України, тут у 43 році визначали вигнання нацистів з Києва, а у серпні 31 тут відбулось народне віче на підтримку незалежності.

Одразу після виступу президента і вручення державних нагород, зірки шоу-бізнесу розповіли "пісенну історію України" - виконали уривки з популярних українських пісень.

Понад хмарами зорі парами, розсипаються, розсипаються, понад росами верби з лозами колихаються.

Скажи мені чому, чому не може не можу забути те, чого нема, скажи мені, чому не можу забути те що, те що навколо, шо там?

Через карантин потратили на Софійську площу змогли не всі. Утім урочистости тривають і досі майже в усіх видатних місцях столиці. А на майдані Софії київської вони скінчилися близько півдня.