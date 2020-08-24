Сьогоднішній День Незалежності - свято і для американських українців. А серед них і вчені, і бізнесмени, і голлівудські зірки, і навіть астронавтка.

Дмитро Анопченко розкаже про вихідців із України, які прославилися по той бік Атлантики:

У Сполучених Штатах понад мільйон тих, хто каже про себе - "я - українець". За статистикою, 60% із них саме так визначають свою національність, 40% - походження, з України їхні батьки, або дідусь із бабусею. У тих, хто народився і виріс тут, проблем із транслітерацією імен і прізвищ немає, а от емігранти в першому поколінні ламали голову - як записати їх у документах латиницею, щоб читалося правильно.

Найвідоміший приклад - Мілла Йовович, а народилася вона в Києві, переїхала в США коли мала 5 років, - їй зумисне написали дві літери Л - "Мілла", - бо хвилювалися, що інакше американці вимовлятимуть її ім'я як "Майла".

Найбільше українців у США живуть у штатах Нью-Йорк, Пенсильванія та Каліфорнія. І цим пояснюється, чому їх так багато у Голлівуді.

Не всі з них стали зірками. Коли "фабрика мрій" лише створювалася, етнічні українці, які емігрували в Америку, були туди і костюмерами, і гримерами, і композиторами, майстрами спецефектів та продюсерами. А от акторам доводилося брати псевдоніми і приховувати коріння.

Хіба що Джек Пеланс, зірка вестернів і володар "Оскара", мав сміливість не мовчати, що він - Володимир Палагнюк. І найбільше мріє зіграти в Голлівуді Тараса Бульбу.

Зірку "Вестсайдської історії" загадкову красуню Наталі Вуд насправді звали Наталія Захаренко, її батьки з Харкова.

Майк Мазурки, який знімався в культовій комедії "У джазі тільки дівчата" - на батьківщині звався Маркіян Мазуркевич, уродженець Тернополя.

А у Дастіна Гоффмана, виявляється, батьки з Києва. Родинну історію намагалися не згадувати, адже бабусю і дідуся Дастіна розстріляли більшовики, і тоді його сім'я емігрувала в Штати.

Із тих, чиї джерела з Одеси, - режисер Стівен Спілберг та актор Сільвестр Сталлоне, його мама, Жаклін, свого часу спеціально прилітала у пошуках родинного маєтку. Із нового покоління за будь-якої можливості наголошує на своєму українському походженні Віра Фарміга.

Мій тато народився на Україні.

І навіть активно коментує війну на Сході, чого актори зазвичай уникають, контракт зобов'язує.

Серед "українських історій" в Америці і ті, хто створив тут свій бізнес, ставши мільйонерами.

Один із засновників Apple і університетський друг Стіва Джобса Стів Возняк - із сім'ї, чиє коріння на Буковині. Але він уже виріс в Америці. А от киянин Макс Левчин переїхав сюди у 16, у 27 заснував найвідомішу в світі систему платежів - PayPal. Ставши одним із найуспішніших програмістів Кремнієвої долини. А першою українкою, яка вийшла у відкритий космос, стала Хайді-Марія Стефанишин-Пайпер. Дитиною її привезли в США із Західної України і вона зробила блискучу кар'єру в армії і у НАСА, на орбіті була двічі.

Що цікаво, у кожного з цих людей була можливість сказати: у мене тепер інше життя, я тепер американець. Але в їхніх історіях успіху - попри те, що долі різні, - є один схожий момент. Не забули звідки вони. І навіть переїхавши і реалізувавшись по цей бік Атлантики країна, що сьогодні святкує Незалежність, залишається для них важливою.