Слава по той бік Атлантики: історії відомих у США українців [ Редактировать ]
Сьогоднішній День Незалежності - свято і для американських українців. А серед них і вчені, і бізнесмени, і голлівудські зірки, і навіть астронавтка.
Дмитро Анопченко розкаже про вихідців із України, які прославилися по той бік Атлантики:
У Сполучених Штатах понад мільйон тих, хто каже про себе - "я - українець". За статистикою, 60% із них саме так визначають свою національність, 40% - походження, з України їхні батьки, або дідусь із бабусею. У тих, хто народився і виріс тут, проблем із транслітерацією імен і прізвищ немає, а от емігранти в першому поколінні ламали голову - як записати їх у документах латиницею, щоб читалося правильно.
Найвідоміший приклад - Мілла Йовович, а народилася вона в Києві, переїхала в США коли мала 5 років, - їй зумисне написали дві літери Л - "Мілла", - бо хвилювалися, що інакше американці вимовлятимуть її ім'я як "Майла".
Найбільше українців у США живуть у штатах Нью-Йорк, Пенсильванія та Каліфорнія. І цим пояснюється, чому їх так багато у Голлівуді.
Не всі з них стали зірками. Коли "фабрика мрій" лише створювалася, етнічні українці, які емігрували в Америку, були туди і костюмерами, і гримерами, і композиторами, майстрами спецефектів та продюсерами. А от акторам доводилося брати псевдоніми і приховувати коріння.
Хіба що Джек Пеланс, зірка вестернів і володар "Оскара", мав сміливість не мовчати, що він - Володимир Палагнюк. І найбільше мріє зіграти в Голлівуді Тараса Бульбу.
Зірку "Вестсайдської історії" загадкову красуню Наталі Вуд насправді звали Наталія Захаренко, її батьки з Харкова.
Майк Мазурки, який знімався в культовій комедії "У джазі тільки дівчата" - на батьківщині звався Маркіян Мазуркевич, уродженець Тернополя.
А у Дастіна Гоффмана, виявляється, батьки з Києва. Родинну історію намагалися не згадувати, адже бабусю і дідуся Дастіна розстріляли більшовики, і тоді його сім'я емігрувала в Штати.
Із тих, чиї джерела з Одеси, - режисер Стівен Спілберг та актор Сільвестр Сталлоне, його мама, Жаклін, свого часу спеціально прилітала у пошуках родинного маєтку. Із нового покоління за будь-якої можливості наголошує на своєму українському походженні Віра Фарміга.
Мій тато народився на Україні.
І навіть активно коментує війну на Сході, чого актори зазвичай уникають, контракт зобов'язує.
Серед "українських історій" в Америці і ті, хто створив тут свій бізнес, ставши мільйонерами.
Один із засновників Apple і університетський друг Стіва Джобса Стів Возняк - із сім'ї, чиє коріння на Буковині. Але він уже виріс в Америці. А от киянин Макс Левчин переїхав сюди у 16, у 27 заснував найвідомішу в світі систему платежів - PayPal. Ставши одним із найуспішніших програмістів Кремнієвої долини. А першою українкою, яка вийшла у відкритий космос, стала Хайді-Марія Стефанишин-Пайпер. Дитиною її привезли в США із Західної України і вона зробила блискучу кар'єру в армії і у НАСА, на орбіті була двічі.
Що цікаво, у кожного з цих людей була можливість сказати: у мене тепер інше життя, я тепер американець. Але в їхніх історіях успіху - попри те, що долі різні, - є один схожий момент. Не забули звідки вони. І навіть переїхавши і реалізувавшись по цей бік Атлантики країна, що сьогодні святкує Незалежність, залишається для них важливою.
по теме
У День Незалежності середмістям столиці крокували ветерани АТО
Без будь-яких обмежень відбувся інший, уже неофіційний святковий захід. Другий рік поспіль у День Незалежності середмістям столиці крокують ветерани АТО
День Незалежності України: як відбуваються урочистості в умовах карантину
Традиційно, 24 серпня в усіх регіонах тривають урочистості, однак через карантин головне свято країни - відбулося без військового параду
Оля Полякова станцевала с колбасой на Житнем рынке
В Киеве проводят сьемки шоу "З Днем народження, Україно!". В рамках проекта, украинская поп-дива Оля Полякова посетила Житний рынок, где вместе с продавцами и посетителями торгового зала станцевала под свою песню
Українська вишиванка - світовий фешн-тренд: секрети виробництва
Одним із символів святкування Дня Незалежності є українська вишиванка. За нею українців впізнають по всьому світу. Нині вибір фасонів, візерунків, матеріалів - практично не обмежений
"Вишиванковий" фестиваль та святкові літургії: як у регіонах вітали Україну з Днем Незалежності
"Вишиванковий" фестиваль, святкові літургії, марш свободи та автопробіг під синьо-жовтими прапорами - так зі святом Незалежності вітали країну в регіонах