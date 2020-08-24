Одним із символів святкування Дня Незалежності є українська вишиванка. За нею українців впізнають по всьому світу. Нині вибір фасонів, візерунків, матеріалів - практично не обмежений. Українське вбрання стало справжнім світовим фешн-трендом.

Ним захоплюються голлівудські зірки, і надихаються всесвітньо відомі дизайнери. Мої колеги поспілкувалися з майстринями. Про секрети виробництва - дивіться далі.

Зрозуміти, що сьогодні не буденний день, можна навіть не заглядаючи до календаря. Достатньо просто вийти на вулицю. Середмістя Івано-Франківська. Перше, що впадає в око - вбрання людей. Справжній парад вишиванок.

У цій сім'ї вишиванка є в кожного. Батько розповідає: його - це подарунок від бабусі на шістнадцятиріччя. Він давно вже з неї виріс, а тому не раз перешивав. Звісно, міг би купити іншу, та для чоловіка вишиванка - не просто вбрання.

Роман Пуйда, житель Івано-Франківська:

Це генетично, це код. Це ідея, ідеологія. Культура мова, вишиванка. Це наша самобутність. Це коли в ручну вишивати, і передавати з покоління в покоління.

А ось у гардеробі Наталії вишиванок більше десятка. І на цьому не спиниться, каже жінка. Вдягає не лише у свята, а й на роботу.

Наталя Коростіль, жителька Івано-Франківська:

Я люблю одягати вишиванку, кажуть жінка себе почуває комфортно, коли вона одіта щось таке що підносить її настрій, її повноцінність. Це підкреслює нашу красу, неймовірність і наш неповторний український харизм.

Українська вишиванка нині надзвичайно популярна не лише на Батьківщині, а й далеко за її межами. Красуні по всьому світові використовують елементи нашого національного одягу для своїх модних "луків". Сорочка, оздоблена вишитим орнаментом, завоювала серця навіть голлівудських знаменитостей: Сандра Буллок, Кейт Мосс, Клаудія Шиффер, Різ Візерспун, Ніколь Кідман, Діта фон Тіз, Міла Куніс, Адель. І шанувальниць дедалі більшає.

Такою популярністю у світі вишиванка завдячує передусім українським дизайнерам.

Франківчанка Наталія, юристка за фахом, і одна з найпопулярніших сучасних етнодизайнерок. Її роботи - нині відомий бренд (Гаптувальня). Майстриня зуміла поєднати український етнос із сучасністю. А ще подолати стереотипи, що вишиванка це лише традиційний одяг. Покази її колекцій неодноразово відбувалися навіть у США.

Наталія Гергелюк-Чернега, дизайнерка:

Здивувати українця будь-де вишиванкою дуже складно. І ми акцентуємо нашу роботу на нестандартному підході до вишивки. Ми можемо взяти старовинний борщівський орнамент, але так його подати настільки в сучасній інтерпретації аби навіть модниця яка там слідкує за останніми тенденціями могла одягнути і сказати вау.

Дизайнерка постійно екперементує з фасонами та тканинами.

Це моя така любов любов. Всі звертають увагу, такого ми не бачили. Це є вишивка на фаті. Ми вишиваємо на таких делікатних тканинах, на шовку на фатіні.

Коштує така сукня близько девяти тисяч гривень. Один із окремих напрямків, над яким працює дизайнерка - весільний. Цього року, каже жінка, справжній бум серед наречених на весільні сукні саме в етностилі.

З прозорими рукавами і вишивкою дуже ніжною. Наречена в ній як ангел. Така сукня часто вибирають наречені.

Серед клієнтів Наталії не лише місцеві модниці й зірки шоу-бізнесу. Свій гардероб поповнили і ми.

У тому, що вишиванка - не тільки автентично, а й модно, переконана і дизайнерка з Буковини Оксана Татарин - вишивальниця в третьому поколінні. Справу почала ще її бабуся. А свою першу вишиту сорочку Оксана змайструвала 30 років тому.

Оксана Татарин, вишивальниця:

Це було у 86 році. Я почала вишивати чоловічу сорочку і це вже було замовлення.

Зараз у колекції її вишиванок - сотні робіт. Виробляють усе тут - у цій невеликій майстерні. Спершу із замовником оговорюють дизайн. Ескіз малюють уручну. Так само кроять тканину і гаптують візерунки.

Вікторія Сомик, кравчиня:

Завжди переживаю за те, щоб бажання клієнта здійснилися - те, як він представляє цей виріб. Якщо виріб гарно сидить, лягає по фігурі, то і людина почуває себе комфортно.

У майстерні Оксани немає двох однакових виробів.

Отак речі виглядають після першої примірки - вносяться корективи, зміни. Довжина-ширина, побажання замовника, бачите?

Є у майстрині й улюблені роботи - це дитячі вишиванки.

Такий був льон. Отака була точно копія сукні для мами. Ця - для дитини.

Переконана: вишиванка - це те, що вирізняє українців з-поміж інших національностей. Це дух народу.

Оксана Татарин, вишивальниця:

Ми можемо бути одягнені всі зручно, в трикотажний одяг. Але коли людина одягає вишиванку, вона почуває себе інакше. Скажу по собі, чесно. Я сьогодні одяглася для інтерв'ю. Воно тебе чимось все-таки підтримує.

Дизайнери радять, коли вибираєш вишиванку - її треба відчути. Тоді вона стане не тільки модним одягом, а й справжнім оберегом.