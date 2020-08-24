У День Незалежності Володимир Зеленськийс відвідав воїнів у військовому госпіталі [ Редактировать ]
У день Незалежності Глава держави Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою віддали шану пораненим українським воїнам, які перебувають у військовому клінічному госпіталі столиці. Президент привітав оборонців зі святом, вручив нагороди, поспілкувався з бійцями. На зустрічі також були друзі та родичі воїнів, полеглих за Батьківщину. Глава держави подякував військовослужбовцям за сумлінну службу та самопожертву.
Володимир Зеленський, президент України:
Вдячні ви хлопці такі потужні. Ви всі бороните нашу країну і дійсно віддаєте своє життя. Прекрасно, що не віддали. Медики бережуть заради нашої країни, тому ми вам дуже вдячні.
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