У день Незалежності Глава держави Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою віддали шану пораненим українським воїнам, які перебувають у військовому клінічному госпіталі столиці. Президент привітав оборонців зі святом, вручив нагороди, поспілкувався з бійцями. На зустрічі також були друзі та родичі воїнів, полеглих за Батьківщину. Глава держави подякував військовослужбовцям за сумлінну службу та самопожертву.

Володимир Зеленський, президент України: