В атмосфері класичної музики: столиця продовжує святкувати День Незалежності [ Редактировать ]
А у столиці продовжують святкувати День Незалежности країни. Просто неба в атмосфері класичної музики. Зараз у Києві відбувається концерт, де найкращі українські твори виконують відомі вітчизняні оркестри і капели.
Чим дивували поціновувачів класики - розкажуть наші кореспонденти.
Звуки класичної музики просто з Великого екрану. Виступають найкращі з найкращих - українські оркестри та капели світового рівня. Серед них Національний симфонічний оркестр України, Харківський театр опери та балету, камерний оркестр Віртуози Львова. Проте провести концерт у звичному режимі не вдалося. Через карантин заборонили зробити сцену. Але організаторів і учасників це не зупинило. Вирішили встановити екран, на якому поціновувачі класики можуть подивитися та послухати виконання в записі. Розташували і близько сотні стільців на безпечній відстані.
Марія Дідковська, організаторка концерту:
Сьогодні відбувається трансляція концерту, до якого ми готувалися півтора місяця, роз'їжджаючи по Україні і збираючи такі можна сказати номери, які ми будували в оду незалежності яку ви сьогодні почуєте, ми намагалися відтворити класичну музику, якою звучить кожне місто.
Концерт назвали "Одою Незалежности". Він відбувається безплатно має на меті популяризувати класичну музику серед людей різного віку. Поціновувачі, які не змогли прийти сьогодні особисто, можуть подивитися онлайн-трансляцію заходу.
Це неймовірно гарно... краса. Навіть в карантин придумали варіант як отримати задоволення, це найкращий варіант в звязку з карантином.
Позитивний настрій, готові сприймати позитивну музику, хотілося, щоб були живі музиканти, контакт. Ну нічо поки так.
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